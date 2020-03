Camogli: in strada senza motivo, scattate le denunce

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Un video di ieri del sindaco di Camogli Francesco Olivari. In sintesi spiega che sono stati intensificati i controlli sul territorio comunale da parte di carabinieri, polizia municipale, capitaneria di porto. La maggior parte delle persone rispetta rigorosamente le regole, altre no. E per questo sono state fatte alcune segnalazioni alla Procura della Repubblica per violazione dell’articolo 650 del codice penale. Ad oggi non risultano, a Camogli, casi di coronavirus, per questo è ancora più importante rispettare le normative.

