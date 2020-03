Camogli: è morto Pietro Crovari, virologo di fama mondiale

Se fosse stato ancora al suo posto, direttore dell’Istituto d’Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Genova, oggi il professor Pietro Crovari, medaglia d’oro al merito per quanto fatto nel campo della sanità pubblica, verrebbe intervistato ogni giorno dalle tv nazionali per sapere tutto sul coronavirus. Probabilmente sarebbe stato lui, virologo di fama mondiale, a isolare il virus come aveva fatto tantissime volte. Ne avrebbe certamente previsto fin dall’inizio l’arrivo in Italia come era avvenuto, per citare una delle tante, con la ‘messicana’ negli anni Ottanta.

Dopo la pensione si era ritirato a Camogli, senza rimpianti. Sempre sorridente, cordiale, espansivo; senza mai far pesare la sua fama scientifica che lo aveva reso noto non solo in Italia. Poi la malattia, che lo ha vinto.

Lascia un grande vuoto e un immenso dolore nel figlio Ettore; la tumulazione avverrà in forma privata, come impongono i tempi.

Al figlio le condoglianze della redazione di Levante News.