Non ci sono comunicazioni ufficiali, il cantiere ex scalo per realizzare box privati interrati a Camogli appare però inattivo. Una decisione legata probabilmente alla pandemia che ha consigliato molte ditte che operano in Riviera, con operai provenienti da altre regioni, a sospendere i lavori. Senza una precisa idea di quando riprendere l’attività. Per i camogliesi i disagi sembrano destinati ad allungarsi.