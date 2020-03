Bonassola: il Comune nella ‘top ten’ di Progetto Eolo

di Guido Ghersi

Il paese rivierasco di Bonassola, facente parte delle “Baie del Levante”, guidato dal sindaco Giorgio Barnardin, entra nella “top ten” dei Comuni più

votati d’Italia, grazie agli oltre 3.473 voti ottenuti nel “Progetto Eolo”, in Italia principale operatore nel “wireless”; Eolo ha lanciato “Missione Comune”, un progetto benefico per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni.

Il progetto destina 1 milione di euro per i primi 3 anni alla digitalizzazione di ben 300 Comuni aderenti tramite una piattaforma on-line. In palio ci sono fino a 14 mila euro in premi tech per i territori sotto i cinquemila abitanti.