Virus: “La nostra vicinanza a chi opera nella sanità”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Fino a poche settimane fa, un virus che non aveva ancora un nome si diffondeva in una regione della Cina grande come l’Italia. Le notizie dell’isolamento forzato della regione, l’obbligo di rimanere in casa, le imponenti costruzioni di nuove strutture di accoglienza ospedaliera, le violenze della polizia su chi trasgrediva le regole, destavano stupore e la lontananza geografica rassicurava tutti.

Ma in un mondo globalizzato le distanze non esistono e la velocità di propagazione del nuovo COVID-19, ha messo a dura prova, al di là di qualsiasi previsione, il nostro sistema sanitario, ritenuto uno dei migliori al mondo. Spesso il Sistema Sanitario sale agli onori della cronaca con i mezzi di comunicazione pronti a rincorrere l’episodio di ‘malasanità’ creando un clima di diffidenza e sfiducia verso l’istituzione con conseguenti aggressioni fisiche e i gesti vandalici verso le strutture sanitarie.

Al contrario occorre riconoscere i meriti dei nostri professionisti. In questo momento particolarmente difficile a causa dell’epidemia del Coronavirus, vogliamo ringraziare a nome del gruppo di Fratelli d’Italia Liguria, e manifestare la nostra vicinanza a medici e infermieri, operatori sanitari, al personale amministrativo, al mondo del volontariato, che ormai da giorni sta combattendo in prima linea, con spirito di abnegazione, in una quotidianità difficile, complessa, faticosa ed emotivamente impegnativa. E per riprendere le parole di Giorgia Meloni, speriamo che arrivi presto tutto il materiale necessario per prevenire danni alla loro salute, che deve essere tutelata senza se e senza ma.

Vogliamo quindi esprimere tutta la nostra stima e la nostra vicinanza.

Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (Augusto Sartori e Gianni Berrino)

Il Segretario Regionale (Massimiliano Iacobucci)