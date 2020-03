Sesta Godano: il virus ferma l’alpinismo lento

Dall’Associazione Mangia Trekking riceviamo e pubblichiamo

Il Coronavirus ci ha costretti nelle nostre case, spesso sottoposti a trasmissioni televisive che inducono quantomeno alla depressione, ed a mille notizie, talvolta anche strampalate, che si vanno moltiplicando sul web. Così l’associazione Mangia Trekking, prendendo spunto dalle idee degli associati, Sandra Con, Alessandra Borio, Giorgio Berettieri, Lidia Secco e Mara Giusti, mentre suggerisce a tutti di ascoltare buona musica (che ha riconosciuti effetti benefici sulla salute), lancia una nuova iniziativa denominata semplicemente “Fare e Conoscere”ò. Si tratta di un’attività per illustrare con immagini i lavori possibili per continuare ad esser utili ai territori ed alle comunità che amano camminare nella natura, ed i luoghi visitabili con l’alpinismo lento. Con una sezione dedicata agli esercizi giornalieri consigliati per tenersi in forma tra le mura domestiche. Le immagini saranno quindi distribuite giornalmente sui social.

L’iniziativa è aperta a tutti. Chi volesse aderire e partecipare potrà contattare Maria al 333 5242613. Un modo per essere informati e continuare a vivere negli ambienti naturali in cui dalle Alpi Apuane, all’Appennino tosco emiliano, e dal Mar Ligure alle Dolomiti, vi è una sensibile presenza dell’associazione.



Giorgio Berettieri che nella sua officina continua a produrre le necessarie segnaletiche dei sentieri, che saranno poi sistemate lungo le vie