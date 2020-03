Io sto a casa e suono. Lorenzo Radaelli, 9 anni, ha intrattenuto simpaticamente con la sua musica per due sere alle 18, gli abitanti di via G.B. Larco a San Siro, in Santa Margherita Ligure dove abita. Musica molto apprezzata dal vicinato che si augura di riascoltarlo alla batteria oggi alle 15.