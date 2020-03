Riviera Spezzina : il tracollo del turismo

di Guido Ghersi

La pandemia del coronavirus che dalla Cina è giunta prima in Italia, poi in Europa ed oggi in quasi tutti i paesi del mondo, ha ucciso il turismo. Sulla Riviera Spezzina, da Deiva Marina alle Cinque Terre, già da alcuni giorni, le strade, i caruggi e i sentieri sono quasi deserti e pochi sono i residenti in giro, per lo più impegnati a far la spesa e muniti di autocertificazione, mentre quei pochi turisti, spaesati percorrono sentieri e viottoli.

Ad oggi la percentuale delle camere prenotate si aggira intorno al 15% ha affermato Gianni Capellini, presidente dell’Associazione Affittacamere di Manarola, frazione del Comune di Riomaggiore. Nel prossimo mese stessa percentuale e per il mese di maggio (che nel 2019 ha fatto registrare l’80%), ad oggi è di poco superiore al 30% perché giungono disdette da ogni parte d’Italia e d’Europa.