Recco: “Questo non è il momento della polemica”

Da Onda Recco riceviamo e pubblichiamo

Cari amici,

Crediamo che in questo momento chi si occupa della nostra città debba fare squadra e lavorare unito per uscire nel migliore dei modi da questa emergenza.

È necessario che chi ha il difficile compito di gestire la situazione possa lavorare con serenità e si senta sostenuto da tutti.

Può capitare e capiterà che ci siano dubbi o disaccordo rispetto a decisioni o ad iniziative dell’amministrazione comunale. Pensiamo però che manifestarli pubblicamente serva solo ad aumentare la confusione e la preoccupazione.

Se ce ne fosse la necessità, ci rivolgeremo quindi direttamente al Sindaco, cui non faremo mancare il nostro aiuto.

Proponiamo a tutti gli amici delle altre minoranze consiliari di fare altrettanto.

Tornerà poi il tempo in cui sarà possibile discutere e magari anche polemizzare sulle questioni su cui la pensiamo diversamente.

Ora invece cerchiamo di muoverci tutti uniti, solidali, coesi.

Come una vera comunità deve fare nei momenti difficili.