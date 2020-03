Recco: la Croce verde non distribuisce mascherine o gel

Da Marco Filippo Bertagnon, Presidente Croce Verde Recco, riceviamo e pubblichiamo

Lla Croce verde di Recco non distribuisce mascherine o gel per disinfettate le mani in quanto i presidi sono molto ridotti e sono di utilizzo esclusivo per i militi che operano nel soccorso e nei trasporti quotidiani dei pazienti verso gli ospedali provinciali, pertanto le notizie che si sono diffuse circa una nostra disponibilità alla distribuzione alla popolazione non corrispondono al vero.

L’accesso alla sede della Croce Verde avviene una persona per volta dotata di mascherina e presso l’ingresso son presenti gel sanificanti per mani da utilizzare per i militi ed eventualmente cittadini che vengono a comunicare, la sede stessa viene sanificata almeno 3 volte al giorno come tutti i mezzi al rientro di qualsiasi intervento , in caso di interventi sospetti la sanificazione avviene da parte del personale del pronto soccorso San Martino, Galliera, o Lavagna in modo che i militi possano rientrare in sicurezza operativa.

Colgo l’occasione per ringraziare Sindaco e amministrazione che stanno collaborando con Croce Verde, che con uno sforzo stanno cercando di rifornirci di presidi da utilizzare per i militi e pazienti trasportati.

Una precisazione a seguito di polemiche sorte sui social sulla nostra foto comparsa su un quotidiano locale nella giornata di oggi che vedeva i militi vicini pur dotati di mascherine, la foto è stata fatta una settimana fa. Abbiamo sbagliato a farla riunendoci e come presidente me ne assumo le responsabilità e accetto le critiche di colleghi che condividono i servizi con noi o altre pubbliche.

Non accetto da parte di altri che scrivono sui social, senza sapere il lavoro di questi ragazzi giovani e meno giovani che in questi giorni di emergenza dedicano più ore al servizio della popolazione con i vari servizi e si sono riuniti in momento di condivisione dopo tanti giorni e ore di lavoro, rispetto ad altri che sono comodamente a casa e per il gusto della polemica infangano il lavoro prezioso di tutti i militi di cui sono onorato di essere il loro presidente.

Un ultima comunicazione informativa il numero verde regionale per la spesa e la consegna a domicilio degli alimenti e derrate alimentari è 800593235

a disposizione delle persone anziane e fragili , utilizzato anche per la compagnia vocale telefonica per persone sole.