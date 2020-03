Da Francesca Aprile, assessore alle tradizioni del Comune di Recco riceviamo e pubblichiamo

La produzione di palme per la Santa Pasqua non è stata bloccata dall’emergenza sanitaria. Il comitato gemellaggio Recco – Pontedilegno, con il contributo del Comune ha acquistato “i cimeli di palma” per consentire ai volontari di confezione, le palme come da” tradizione”, per Pontedilegno, per il Duomo di Milano e per Recco. Ovviamente i volontari lavorano da casa.