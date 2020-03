RASSEGNA STAMPA. Coronavirus, protagonista

Oggi, domenica 15 marzo, auguri a Luisa. Mercati settimanali: annullati. Santi protettori: per i produttori di berretti: San Severo (1 febbraio). Parole: tensione (lo stato di tensione derivante dall’applicazione di una o più forze); la sollecitazione che si genera all’interno di un corpo sottoposto ad uno sforzo; stato di eccitabilità o sforzo intellettuale.

LA NOSTRA RASSEGNA A STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Secondo morto in riviera, un 91enne affetto da gravi patologie”; “Detenuti ancora più esclusi”; “Fingono di tossire e sputare, tre ragazzi nei guai”; “Rapallo blinda il lungomare” ; “Sempre meno mascherine, soccorritori in difficoltà”; “Parcheggi a pagamento vuoti”; “Ti telefono a casa e sei meno solo”; “La Fontanabuona garantisce la spesa agli anziani”; “Dalla peste al colera, la paura è ciclica”; “Poche scorte in ospedale, importante donare il sangue”; “Le letture di Rovegno su facebook”; “Io autista a chiamata, rimasto senza lavoro”; “Ecco come aiutiamo gli anziani a Recco”; “Come affrontare questo periodo”; “la musica ci conforta, diamoci la mano”; “Rimandata a maggio rassegna jazz”; “Applausi dai balconi”; “Mascherine ai lavoratori, raffica di diffide Cgil”; “Video al Gianelli invita a restare a casa”; “Giunta on line a Santo Stefano d’Aveto”.