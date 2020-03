Rapallo: musica rallegra via Milano, ma qualcuno non ci sta

Le giornate in casa sono lunghe e noiose, forse piacciono ai teledipendenti; non a chi ha una vita attiva. L’invito in tutta Italia e quello di affacciarsi ad una finestra, suonare uno strumento o cantare; un momento per sentirsi uniti dal filo delle note: un successo.

A Rapallo sulla terrazza di un palazzo di via Milano c’è un signore che piazza due casse e mette su musica; inframezzandola con i consigli per evitare il contagio. Siamo in pieno giorno e la musica spezza la monotonia; iniziativa largamente condivisa. Qualcuno tuttavia non e telefona alla polizia.