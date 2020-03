Rapallo: deserte spiagge e lungomare; folla sui sentieri

Grazie anche alla collaborazione dei balneari, gli accessi al mare sono sttai chiusi e le spiagge controllate; chiuso anche il lungomare vigilato dalla polizia locale. Affollati i sentieri collinari. Anche a Rapallo il numero delle persone in quarantena sale. La gente non capisce che l’isolamento evita incontri e diminuisce le possibilità di contagio. “Voglio ringraziare in particolare i balneari – dice il sindaco Carlo Bagnasco – oltre tutti coloro che operano nel campo sanitario, del volontariato e alla polizia locale. Vorrei essere ottimista ma non posso esserlo visto tutte le persone che escono e si incontrano in collina, come se non esistesse il contagio”.

Nelle foto le zone a mare deserte