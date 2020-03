Pandemia: tutti in trincea, in attesa del picco

Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel dell’emergenza sanitaria, tanto meno per quella economica. La convinzione, ma i pareri degli stessi esperti non sono univoci, è che il picco della malattia nell’Italia del Nord avvenga entro marzo. Ma anche successivamente non si potrà abbassare la guardia.

Nel frattempo tutti in trincea: chiusi in casa il più possibile (con eventuali conseguenze sul fisico). Forze dell’ordine e polizia locale controllano le persone in base al decreto Conte del 9 marzo che ordina: “evitare lo spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio , nonché all’interno dello stesso territorio salvo che movimenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità (tra cui la spesa) o di salute“. In base a questo decreto, si cerca di evitare: l’arrivo di turisti; gli assembramenti; che una singola persona o gruppi siano in strada senza un giustificato motivo. Per evitare incontri (e possibili contagi) alcuni Comuni hanno deciso di chiudere parchi, strade , perfino cimiteri.

La pandemia comporta gravi conseguenze finanziarie per chi gestisce attività costrette alla chiusura; ai lavoratori rimasti senza lavoro. Anche ai Comuni per i mancati incassi e maggiori spese. Dovranno rivedere i bilanci e tagliare le spese superflue. E già oggi bisognerebbe affidarsi a esperti per richiamare, nel 2021, gli ospiti stranieri.