Moneglia: farmaci e spesa gratuitamente a domicilio

Dal sito del Comune di Moneglia

Il Comune di Moneglia in collaborazione con il “Gruppo di Protezione Civile della P.A.- Croce Azzurra Monegliese”, si occuperà di gestire il recapito dei farmaci e la consegna della spesa a domicilio, in particolar modo per le persone anziane e ammalate che vivono sole o in condizioni di disagio, che sono invitate a restare a casa. Ovviamente il costo dei farmaci e della spesa rimane a carico del richiedente.

Il servizio di consegna a domicilio è totalmente gratuito.

Al fine di organizzare al meglio l’intervento, si invita chi fosse interessato o volesse maggiori informazioni, a contattare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 11 il seguente numero 0185/490466.