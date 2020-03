Lettere/ “Rapallo, le mascherine dei commessi”

Riceviamo e pubblichiamo

Sono di Rapallo ed oggi verso le 8 mi sono recata a fare la spesa, non c’era la coda di ieri e ho fatto scorta per un po’ di giorni.

Scrivo perché temo per la salute dei commessi che hanno delle mascherine che non li proteggono in maniera adeguata. Sono quasi tutte mascherine da ferramenta che proteggono dalla polvere, a chi esce il naso, chi ha uno spazio aperto nella parte sottostante.

Certo i supermercati sono aziende private e sono i loro titolari che decidono come proteggerli ma io che indossavo una mascherina con la valvola mi sono sentita in colpa, ne avessi avute altre gliele avrei regalate. Cerchiamo soluzioni alternative, io propongo ordini via email con consegne fissate senza contatti tra persone ma forse tra i lettori c’è qualcuno che ne ha di migliori.

Invito chi va a fare la spesa di rivolgere un grazie ed un sorriso a tutte queste donne e uomini che lavorano per darci da mangiare.