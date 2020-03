Lettere/ “Rapallo: contagio, potenziale pericolo”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Nel nostro condominio, zona porto Rapallo, la scorsa settimana sono comparsi tre operai edili che hanno preso alloggio in un appartamento. Nonostante il nostro amministratore avesse appeso nell’atrio dello stabile non una ma ben due copie relative all’obbligo di autodenuncia e relativa presa di residenza formale temporanea in LIguria, questi si sono ben guardati dall’ottemperare a quanto disposto.

A fine settimana sono tutti rientrati presso le loro residenze in provincia di Bergamo, zona di epicentro di quanto sta succedendo. Il nostro amministratore ha contattato l’impresa edile per cui lavorano ed ha saputo che rientreranno a Rapallo la prossima settimana.

Interpellati Vigili urbani e P. S. Hanno risposto che per motivi di lavoro costoro si possono spostare liberamente fra le loro residenze ed il luogo dove lavorano, cosa che, secondo me, non sarebbe stata possibile se avessero aderito all’autodenuncia prevista dall’ Ordinanza del Sindaco Bagnasco.

E’ una situazione emblematica che coincide proprio con ciò che assolutamente non bisogna fare per peggiorare la situazione. Penso, tra l’altro, a quel paziente oncologico seriamente immunodepresso residente nel mio stabile.

Con amarezza devo constatare, e penso oggettivamente si convenga, come questi comportamenti irresponsabili vanifichino tutti gli sforzi di una intera comunità mettendo ulteriormente a rischio chiunque.