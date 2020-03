Anniversari: “Il realismo di Aldo Moro”

Da Gian Luca Buccilli riceviamo e pubblichiamo

Il 16 marzo 1978 ebbe inizio l’atroce martirio di Aldo Moro; dopo aver subito la tortura e la solitudine più tremenda, il suo corpo privo di vita fu ritrovato la mattina del 9 maggio nel bagagliaio di una Renault rossa parcheggiata in Via Fani.

Autentico democratico e autentico cristiano, Aldo Moro ha fatto della D.C. un pensiero che sopravvive alla scomparsa del corpo politico scudocrociato.

Il moroteismo è la disapplicazione dell’ideologia, l’esperienza dell’equilibrio, ma ancor prima la predisposizione a farsi carico della realtà.

Per Aldo Moro ogni programma, se ambisce a diventare fatto politico, “deve mirare alla ricerca del fecondo motivo di conciliazione tra principi, opportunità e consenso”. Da ciò “l’impegno a tenere insieme identità e mediazione, autonomia e confronto, l’essere in sé e l’essere per il mondo”: orizzonte, questo, di una politica pervasa da una solida cultura delle alleanze.

C’è un messaggio di Aldo Moro che, riletto oggi, rivela per intero l’attualità del suo realismo: “Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con le sue difficoltà”. Da queste parole emerge la vocazione a rispettare la realtà, senza vietarsi il diritto di cambiarla.

Il pensiero di Aldo Moro può essere oggi un motore di ricerca delle soluzioni più adeguate per “aggredire” con passione e discernimento la verità del presente, guardando sempre in avanti, verso il futuro.