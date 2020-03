Zoagli: ritiro rifiuti, le modifiche al servizio

A Zoagli sono state effettuate modifiche al sistema di raccolta dei rifiuti con lo scopo di ridurre il rischio di contagio, a tutela della salute di tutti. Eccole di seguito:

Centro di Raccolta intercomunale del Poggiolino: chiuso

Servizio gratuito di ritiro ingombranti: attivo il solo ritiro in strada; è sospeso il ritiro al piano a pagamento. I servizi di ritiro utilizzati in questo periodo di emergenza non andranno a diminuire il numero di ritiri gratuiti usufruibili in un anno (5/anno).

Per accedere al servizio, come per ogni altra informazione relativa al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento, chiamare il numero verde 800-437678

Centro di trasferenza di Tonnego: l’accesso sarà consentito solo in orario mattutino ed è stato regolamentato ad una sola attività alla volta.

Il personale di Aprica è stato istruito al rispetto delle distanze di sicurezza e a tutte le norme di protezione. Per eventuali prenotazioni, telefonare al 01851832013

Gli steward di Aprica che entrano in contatto con il pubblico, indossano mascherina e guanti; gli abitacoli dei mezzi in servizio vengono puliti e disinfestati con particolare attenzione.