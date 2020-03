‘Santa’: la vita al tempo del virus; Delpino darà vita ad un’antologia

Le persone, anche le più anziane, stanno vivendo un’esperienza inedita ed unica, impensabile nel terzo millennio. Ognuno prova emozioni diverse di fronte al pericolo di essere infettato o semplicemente osservando regole che ci obbligano a cambiare radicalmente abitudini.

Abbiamo chiesto a Marco Delpino, editore e giornalista sanmargheritese se dedicherà un’antologia o libri all’argomento.

“Certamente dice Delpino. Tanto più che mi sono già arrivati brani letterari: due poesie e due racconti; da Napoli, Sicilia e Milano. Quindi ho pensato di raccogliere in un’antologia le opere che mi verranno recapitate”.

Naturalmente le opere saranno tante; anche per il fatto che le persone costrette a casa hanno tutto il tempo per trasferire sulla pagina le proprie sensazioni e riflessioni, raccontare le proprie esperienze in famiglia, sul lavoro, nella difficoltà di vivere un amore; nell’impatto con la malattia di un parente.

Prosegue Delpino: “Per i 50 anni dallo sbarco sulla luna erano moltissimi i racconti e le poesie inviateci ed abbiamo dovuto effettuare una selezione. Credo che la vita al tempo del coronavirus, essendo un tema nuovo, che ognuno di noi vive stando in trincea al fronte, offrirà spunti interessanti e che costituiranno un’importante testimonianza”.

Delpino renderà pubblica l’idea di realizzare un’enciclopedia sul tema pandemia lunedì prossimo. Chi vuole partecipare può mettersi al lavoro.