‘Santa’: il programma lavaggi e sanificazione

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Proseguono gli interventi di lavaggio e sanificazione del territorio cittadino che si sono svolte e si svolgono tutti i giorni (tranne che quando piove). Ecco – in via esemplificativa – il programma di domani, domenica 15 marzo, dalle 6 alle 12 a Santa Margherita Ligure a cura del personale del comune.

Autobotte con disinfettante:

Via Garibotti

Piazza San Siro

Corso Matteotti

Via S. Lucia

Piazza Mazzini fino ad Ekom

Largo Amendola

Via Palestro

Via Cavour

Via Cairoli

Via Torino

Piazza Caprera compreso sagrado

Via della vittoria

Via P. d’Italia

Spazzatrice con disinfettante:

dalla stazione Ferroviaria

Via Roma

Via Gramsci lato monte

Scalinata stazione

Largo Giusti

Via dell’Arco

lungomare fino alle pizzerie (escluse)

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: “Colgo l’occasione per ringraziare i dipendenti comunali che, in questo periodo di difficoltà, svolgono il proprio lavoro con impegno a favore della cittadinanza. Parimenti per queste attività di sanificazione ringrazio anche i dipendenti della Cooperativa Il Pellicano Verde del Gruppo Tassano che collabora con il comune di Santa Margherita Ligure”.