Recco: virus, la replica di Buccilli a Gandolfo

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di Civica, riceviamo e pubblichiamo

Con il sorgere dell’emergenza Covid 19 noi di Civica ci siamo messi immediatamente a disposizione per collaborare con l’amministrazione nell’interesse generale.

Abbiamo proposto al sindaco alcuni interventi (la domiciliazione gratuita dei farmaci e dei generi di prima necessità; la rimodulazione delle scadenze tributarie) che sono stati in buona parte condivisi e successivamente attivati.

Nel video pubblicato oggi da Gandolfo tramite Facebook, il sindaco si dice infastidito da questo comportamento e seccato dall’aver noi “osato” richiedere interventi di igienizzazione e sanificazione del territorio da ripetersi con scadenza giornaliera.

Sempre tramite Facebook, il sindaco ha rassicurato la cittadinanza sulla qualità del metodo di “aspersione” (?) del prodotto da lui individuato per sanificare gli ambienti esterni, tale da giustificare una durata della copertura igienizzante pari a 72 ore.

Il sindaco avrebbe potuto fare come tutti i suoi predecessori, che in presenza di uno stato di emergenza hanno coinvolto il Consiglio comunale, ovvero l’ambito istituzionale dove veicolare le proposte, condividere (o meno) le strategie da attuare, dove socializzare le informazioni.

Gandolfo ha scelto di comportarsi diversamente e anche in questa delicata circostanza non ha di certo favorito un rapporto dialogante e costruttivo.

In attesa che Gandolfo maturi la consapevolezza della differenza che intercorre tra la figura del sindaco e quella del podestà, respingiamo al mittente l’addebito gratuito di voler noi alimentare polemiche.

Con inossidabile determinazione, Civica rinnova la disponibilità ad una seria collaborazione istituzionale con il sindaco e l’intero Consiglio comunale, nel perseguimento del bene comune, che è l’unica cosa che per noi conta veramente.