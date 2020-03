Recco: lunedì niente mercato settimanale

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Niente mercato settimanale a Recco. Lo ha annunciato il sindaco Carlo Gandolfo in ottemperanza al DPCM dell’11 marzo 2020. Quindi lunedì 16 marzo il mercato non si svolgerà e non saranno presenti i banchi di generi alimentari e produttori agricoli, non essendoci le condizioni strutturali per garantire un accesso contingentato dei fruitori e il rispetto delle prescrizioni del DCPM relative alla distanza di 1 metro tra le persone ed al divieto di assembramenti.