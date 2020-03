Recco: la difesa della privacy e la paura del contagio

“Anche qui ci sono stati dei casi positivi al Covid-19, ora ricoverati al San Martino. Sto lavorando a stretto contatto con il consigliere regionale Franco Senarega per avere una catena di informazione più certa dall’Asl3 per tenere sotto controllo la situazione e per informare correttamente la popolazione”.

Oggi un comunicato del sindaco Carlo Gandolfo pubblicato da Levante News ha suscitato apprensione a Recco. Non è certo colpa del sindaco se l’informazione della Regione non è chiara e suscita ansia.

C’è chi non vede da tre giorni il vicino di casa sparito nel nulla con cui aveva discorso in ascensore e si chiede se è lui il positivo; oppure se è il negoziante che ora ha chiuso bottega e con cui si intratteneva a parlare; o se è un tizio che ha visto salire su un’ambulanza. Insomma decine di persone in pensiero.

Diverso sarebbe se l’Asl3 comunicasse che una persona è risultata positiva, che sono state individuate e avvertite le persone che hanno avuto contatto con il contagiato. Senza violare la privacy ma senza suscitare panico, dar vita a pettegolezzi, voci.