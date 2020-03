Recco: Consorzio Focaccia, gli esercizi commerciali aperti

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio della Focaccia di Recco comunica che, per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in base alle disposizioni del Decreto del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per l’espletamento delle attività di somministrazione, i propri consorziati che rimangono aperti garantendo la vendita dei generi alimentari sono:

Panificio Moltedo G. B. via Biagio Assereto n.15: aperture ore 6,30/13,30 dal lunedì al sabato (anche consegne a domicilio).

Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre n. 2/4: aperture ore 6,30/13,30 dal lunedì al sabato

Tossini Panificio e gastronomia via Biagio Assereto n. 7: aperture ore 6,30/14,00 tutti giorni

Tossini Panificio e gastronomia via Trieste n. 14: aperture ore 6,30/14,00 tutti i giorni.

Consegna a domicilio

Ristorante pizzeria del Ponte via G. Marconi n. 11- Tel. 0185 76981 (pranzo h 12/14,30 – cena h 18/22: pizza, primi e secondi carne e pesce (anche a Genova in via De Gasperi e via Pisa).

Si richiede l’attento e scrupoloso rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali previste ed indicate.

www.focacciadirecco.it

Pagine FB. La festa della Focaccia di Recco oppure Focaccia DI Recco

Instagram. focacciadirecco_igp