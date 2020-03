RASSEGNA STAMPA. Primo morto nel Tigullio

Oggi, sabato 14 marzo, auguri a Matilde. Mercati settimanali: annullati. Santi patroni, per la lebbra: San Giorgio (23 aprile). Parole: covare ( di animali ovipari, accovacciarsi sulle uova in modo che il il calore del corpo ossa provocare lo sviluppo degli embrioni e la nascita dei piccoli; indugiare indolentemente; poltrire; rimanere coperto, non manifestare; di malattia in incubazione).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus. “Primo morto nel Tigullio, è un ex dipendente Atp di Carasco, 64 anni”; “Negativo il medico di Rapallo che si era sentito male nello studio”; “Sestri mascherine contate in ospedale”; “A Riva chiude Fincantieri per due settimane di ferie”; “Arinox aumenta i presidi sanitari”: “All’Anffas Chiavari ragazzi e operatori a casa”; Anfass Rapallo: distanti un metro, vicini nel cuore”: “Sestri, il Comune telefona a casa agli anziani rimasti soli”; “Rapallo, tutta la famiglia prega attorno al computer”; “Ma se ghe pensu dalle bande”; “Decreto violato, oltre 30 denunce in tre giorni”; “Atp: tagli al servizio”; “I Comuni vanno on line”; “Avviata la sanificazione nelle città”; “Restare a casa, ma non inattivi”; “Il viaggio tra gli edicolanti”.

Sestri-Lavagna-Chiavari: posteggi blu gratuiti da lunedì 3 aprile.. Lavagna: Mangiante ricorda Berrettoni. Chiavari: Vittorio Mazza aderisce a Liguria Popolare.