La polizia locale di Rapallo ha proseguito i controlli per verificare che le persone in strada avessero giustificati motivi per farlo. Gli agenti hanno sorpreso cinque giovani sul lungomare senza motivazioni convincenti per esservi. Sono incorsi così in una denuncia penale.

Per molti non è ancora chiaro che le passeggiate solitarie annunciate dal premier Conte, non sono più contemplate nelle nuove regole per frenare la diffusione del virus.