Pandemia: tamponi, il Pd chiede chiarimenti

Apprendiamo da Telenord e ne abbiamo anche ricevuto riscontro, che la direzione dell’Ospedale S. Martino, avendo deciso di allestire il Padiglione 10, abitualmente dedicato alle Cure Intermedie, a reparto per il ricovero dei pazienti affetti da Coronavirus, avrebbe trasferito alcuni pazienti senza aspettare i risultati del tampone e alcuni di questi sarebbero risultati positivi. La conseguenza sarebbe l’alto rischio di contagio nei quattro reparti dove sono stati trasferiti i pazienti prima ricoverati al Padiglione 10 per altre patologie. Chiediamo alla Regione che faccia immediatamente chiarezza su questo episodio e su cosa è effettivamente accaduto e perché. Se questo fatto dovesse essere confermato sarebbe di estrema gravità. E’ necessario garantire in modo assoluto la sicurezza di operatori sanitari e degenti, in quello che è il principale polo ospedaliero della Liguria e centro della lotta alla diffusione al Coronavirus nella nostra regione. Inoltre, chiediamo chiarezza sulle procedure con cui vengono eseguiti i tamponi. Vorremmo sapere se ne vengono eseguiti in numero sufficiente alle necessità di contenimento del contagio a tutela dei pazienti e degli operatori.