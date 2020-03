Pandemia. Cianci: “La Asl faccia chiarezza sui contagi”

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera all’Asl 4 Chiavarese

Sarebbe importante, in un momento come l’attuale, promuovere un’iniziativa che accresca il già forte senso di partecipazione delle genti del Tigullio allo sforzo collettivo che il Paese intero sta compiendo per piegare la minaccia sanitaria alla quale sono esposti, per primi, i suoi membri più fragili.

Un’iniziativa che utilizzi la trasparenza come strumento per sviluppare il senso di comunità e grazie a questo far si che i comportamenti ai quali siamo obbligati, si trasformino da sacrificio subito in partecipazione consapevole alla riuscita di un’impresa che è di tutta la comunità.

E’ con questo scopo che si chiede ai vertici dell’Azienda Sanitaria, nell’assoluto rispetto della Legge sulla Privacy, di dare vita ad un sito informativo che alimenti in continuo i diversi canali di comunicazione, tradizionali e digitali, con i dati sull’evoluzione dell’epidemia sull’intero Tigullio e riuscire a dare contezza e chiarezza attraverso la semplicità del dato.

Un luogo virtuale, accessibile a tutti, nel quale riuscire a rendere l’idea dell’andamento dei contagiati dal virus nel nostro territorio , suddivisi tra quelli sintomatici e non, e tra i primi di questi quelli che stanno facendo ricorso alle cure ospedaliere e in quanti in quali reparti (terapia intensiva, sub intensiva o ricovero ordinario).

Così come fondamentale sarebbe dare il conto numero dei decessi, magari suddiviso per fascia anagrafica e suddiviso in base alla presenza di uno o più fattori di disturbo concomitanti nella stessa persona e, insieme a questi, il numero dei dimessi dalle strutture ospedaliere e, tra quelli non ospedalizzati, dei guariti dal contagio.

Allo stesso modo il sito informativo dovrebbe dare conto del livello di impegno delle strutture sanitarie del Tigullio coinvolte, dei numeri e delle specialità impegnate, del livello e della quantità delle dotazioni tecnologiche impiegate e, soprattutto, di quali e quanti sono i professionisti, le donne e gli uomini, impegnati nella lotta quotidiana ed ai quali ciascuno di noi non può dire grazie personalmente, ma leggendo dell’andamento dell’epidemia può ricordare in un pensiero o in una preghiera.

Si dice che le esperienze difficili siano quelle dalle quali nascono i vincoli più forti e duraturi e che ciò valga anche per le istituzioni, quando con il comportamento di chi le rappresenta, nel gesto più semplice come nella scelta più importante, si abbia modo di potersi identificare in questo sentendosi parte di qualcosa di proprio e di cui essere orgogliosi.

Con affetto e stima.