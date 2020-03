Lettere/”Rapallo: telefonia, sono sempre disponibile”

Da Sergio Federici riceviamo e pubblichiamo

Ricordiamo ai clienti di SfhRapallo in Via Venezia 85 a Rapallo è operativo al 100% su appuntamento, in smartworking e telefonicamente per qualsiasi necessità e problemi urgenti.

Il negozio offre vendita e assistenza di informatica e telefonia, assistenza per reti internet e supporto per smartworking. Offre altresì contratti per privati e partita iva dei principali e migliori operatori di telefonia.

SfhRapallo è sempre vicino ai nostri clienti anche in questo delicato periodo! Cerca di risolvere tutto telefonicamente o via chat

Elenchiamo i recapiti del centro assistenza

Cellulare e WhatsApp: 328 8348267

Telefono 0185 1831555

Email: info@sfhrapallo.it

E ricordatevi #stateacasa !!!