Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Leggo con piacere gli aggiornamenti forniti sulle pulizie delle strade, sarei grato se faceste notare che sarebbe molto utile pulire le zone di maggior passaggio, vale a dire davanti ai negozi o supermercati e non la passeggiata a mare dove non dovrebbe passare molta gente in questi giorni.

Grazie e cordiali saluti.