Le ricette di Renzo Bagnasco: zeraira al limone

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Zeraira al limone – mix di carni in gelatina

Ingredienti: 10 foglie di limone, 1 limone, 1 gallina, un pezzo di lingua e di testina di vitello, 2 zampini di maiale, 1 mazzetto d i sapori, carote, cipolle, qualche foglia di alloro e sale.

Esecuzione: preparare un brodo con le carni, il mazzetto dei sapori, le carote, le cipolle, l’alloro e il giusto sale. Lasciare cuocere sino a che la polpa non si stacchi completamente dall’osso. Appena pronto togliere le carni e lasciarle freddare e, intanto, colare il brodo. Disporre sul fondo del piatto da portata le foglie di limone, precedentemente lavate e asciugate con un canovaccio, in modo da formare raggiera con la punta delle stesse convergenti al centro del piatto ed il picciolo che esca all’esterno del bordo. Sminuzzare con le dita (non tagliare) le carni e distribuirle su ciascuna foglia. In ultimo versarvi il brodo sino a ricoprire tutto; tagliare una fetta di limone e, come decorazione, porla al centro del piatto. Mettere a solidificare in frigo sino a che il brodo non diventi gelatina. Al momento di gustarla, la si taglierà a spicchi coincidenti con le foglie e ogni commensale accosterà il proprio piatto a quello da portata e vi farà scivolare dentro una o più foglie, traendole per il picciolo che è stato lasciato sporgere dal bordo del piatto proprio per favorire questa operazione.

Nome dall’origine araba che vuol indicare freddo, gelo. Infatti è un piatto natalizio della zona di Toirano nell’Imperiese; un tempo quando non c’erano i frigoriferi per formare la gelatina, bastava lasciarla per una notte fuori, sul davanzale: quella di Natale era sempre idonea. La frammistione fra liguri e arabi è cosa consolidata. Nel ponente poi i pirati saraceni, specie a Varigotti, c’erano di casa, lì appostati per intercettare le navi che costeggiavano la Liguria.