Fontanabuona: spesa a domicilio in otto comuni

Dal sito del Comune di Cicagna

I Comuni di: Cicagna – Coreglia Ligure – Favale di Malvaro – Lorsica – Moconesi – Neirone – Orero – Tribogna, afferenti all’Ats 54 attivano un nuovo servizio “Spesa a Domicilio” con la collaborazione dei Comitati Croce Rossa di Cicagna e Gattorna. La gestione sarà a cura dei Servizi Sociali dell’Ats 54 che raggruppa gli 8 Comuni.

Il servizio di spesa a domicilio è a favore dei residenti dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale n. 54, con più di 65 anni o con patologie che li rendono vulnerabili e che non possano contare su una rete di parenti o amici .

Il servizio di consegna della spesa verrà fornito agli Utenti gratuitamente dai Comitati della Croce Rossa Italiana di Cicagna e di Gattorna, i quali risultano già strutturati con i Dpi necessari.

I Comitati si sono convenzionati con l’Ats 54 che ne sosterrà le spese di consegna e gli stessi provvederanno, almeno una volta a settimana, ad acquistare e consegnare i beni di prima necessità che verranno indicati loro dai beneficiari del servizio.

Per usufruire del servizio, gli utenti dovranno accreditarsi telefonando ai Servizi Sociali, la struttura dopo una opportuna valutazione, segnalerà i nominativi risultati idonei ai rispettivi Comitati CRI per l’attivazione del servizio.

Per beni di prima necessità si intendono gli acquisti di alimenti e farmaci, il cui costo di acquisto sarà sostenuto dalle persone che usufruiranno del servizio.

Lo Sportello “Spesa a domicilio” sarà attivo da lunedì 16 marzo

si potrà richiedere di usufruirne chiamando L’ATS 54 al numero 0185/971154

dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 11:00.