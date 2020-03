Cogorno: il ‘Villaggio’ piange la morte di Dighero

Dall’ufficio comunicazione del Villaggio del Ragazzo riceviamo e pubblichiamo

Il Villaggio del Ragazzo piange la scomparsa di Domenico Dighero, conosciuto come Mingo, collaboratore di don Nando Negri e dell’opera diocesana di Chiavari fin dagli esordi.

Tra i suoi vari incarichi, fu coordinatore degli interventi di ristrutturazione del Centro Benedetto Acquarone, seguendo la parte tecnica dell’edificazione di questa struttura e di altre del Villaggio.

Così scrive il presidente prete Rinaldo Rocca:

«Don Nando, per i suoi cento anni, ha fatto il dono al suo fedelissimo Mingo di abbreviare i giorni della sofferenza, e adesso insieme cantano la misericordia di Dio. Oggi non possiamo far altro che pregare. Verrà il giorno in cui potremo manifestare il nostro affetto e la riconoscenza di tutto il Villaggio che gli deve molto. Nella necessaria distanza fisica siamo chiamati a imparare una vicinanza spirituale più profonda tra noi e con i suoi familiari: la comunione dei santi è una bella verità della nostra fede!»

Ai figli Alessandro e Roberto, e alle loro rispettive famiglie, le più sentite condoglianze da parte di tutto il Villaggio del Ragazzo.