Chiavari: “Terzo giorno di sanificazione della città”

«Terzo giorno di sanificazione a Chiavari – afferma il primo cittadino, Marco Di Capua – Non perdiamo tempo, abbiamo redatto un calendario di igienizzazione specifico, dalle periferie al centro, dai sottoportici alla passeggiata. Oggi è stato il turno di piazza Matteotti, corso Garibaldi e galleria, via Nino Bixio, piazza Roma, corso Dante, corso De Michiel, via Trieste, viale Marconi, corso Assarotti, corso Italia, corso Gianelli, corso Buenos Aires e piazza Torriglia. Domani ci concentreremo in altre zone, in particolare sul lungomare. Colgo l’occasione per ribadire, di nuovo, l’invito a stare a casa, uscire solo per estrema necessità, evitando passeggiate in centro e non. Siate responsabili, prendete tutte le precauzioni possibili: noi non molliamo, continuiamo a lavorare nell’interesse della collettività».