Chiavari: “Le letture del Bibliotecario” sbarcano sulla rete

Per mantenere vivo il contatto con il proprio pubblico “Le letture del Bibliotecario” corrono ai ripari e sbarcano sulla Rete. Da oggi sulla pagina Facebook della Società Economica si potrà ascoltare Enrico Rovegno e le sue amatissime “letture”. La formula è la stessa, anche se un po’ ristretta nei tempi per adattarsi al mezzo tecnologico: “Si tratta di un primo esperimento per mantenere un contatto con i nostri utenti – spiega Rovegno – e fornir loro un appuntamento, che hanno sempre dimostrato di gradire, ricorrendo alle possibilità che ci mette a disposizione la tecnologia. In base alla risposta che avremo pubblicheremo altre “letture” mantenendo la programmazione che ci eravamo prefissati”.

Il debutto su Facebook de “Le letture del Bibliotecario” è con Roald Dahl, il primo autore che aveva subito la cancellazione, mentre la prossima puntata, ancora in data da destinarsi, sarà dedicata allo scrittore argentino Julio Coràzar.