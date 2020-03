Camogli: #iorestoacasa con il Festival della Comunicazione

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione riceviamo e pubblichiamo

Da domenica 15 marzo, per tutta la durata dell’emergenza coronavirus, il Festival della Comunicazione di Camogli partecipa all’iniziativa culturale italiana #iorestoacasa – promossa dal Mibact – per offrire contenuti speciali e vivere questo momento in compagnia dei protagonisti della cultura italiana. Video culturali e di intrattenimento, talk, spettacoli e dialoghi divertenti, naturalmente gratuiti, che saranno distribuiti in formato digitale accessibili in qualunque momento e su qualsiasi device, dal pc allo smartphone e alle smart tv, da soli o insieme a tutta la famiglia.

A partire da una selezione dei migliori contributi raccolti durante le sei edizioni del Festival della Comunicazione – ideato da Umberto Eco e diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer – ogni giorno su Facebook e Instagram verrà suggerito un nuovo contributo. Tra i protagonisti, scelti tra le grandi personalità italiane del mondo del giornalismo, dell’economia, della comunicazione, dell’arte e della scienza, ci saranno Umberto Eco, Tullio De Mauro, Massimo Recalcati, Roberto Benigni, Stefano Massini, Alessandro Barbero, Cinzia Leone, Claudio Bisio e Fabio Genovesi.

Accedere a questi contenuti è molto semplice: è sufficiente visitare l’apposita sezione del sito del Festival della Comunicazione, http://www.festivalcomunicazione.it/edizioni-passate/ oppure tramite i canali social del festival come YouTube (Festival della Comunicazione, Camogli), Facebook (@FestivalComunicazione) e Instagram (@festivalcom).

Insomma, la cultura non si ferma: proprio in questo periodo in cui più si sente la necessità di superare lo smarrimento e la solitudine che derivano dalla drastica riduzione dei rapporti interpersonali, le riflessioni profonde e acute dei più grandi esponenti della cultura italiana possono fare da bussola. Dando origine, metaforicamente, a una prima edizione interamente digitale del Festival della Comunicazione, trasversale nel tempo e nello spazio.

Come già annunciato dallo scorso settembre, la prossima edizione del Festival della Comunicazione, la settima, è in programma dal 10 al 13 settembre 2020 come sempre a Camogli, in provincia di Genova. Tema dell’evento sarà proprio la socialità, quel tratto autentico e distintivo dell’uomo che è fondamento e misura di ogni sua conquista, in tutte le sue forme, e che quest’anno assume un significato ancora più forte e particolare.

Organizzato da Frame in collaborazione con il Comune di Camogli, il Festival della Comunicazione è ormai riconosciuto come un appuntamento unico e imprescindibile nell’articolato panorama della comunicazione e del dibattito intergenerazionale.