Camogli: appello del sindaco “Restate a casa”

Da Francesco Olivari, sindaco di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Vi invitiamo a continuare a restare a casa e ad uscire solo per motivi di stretta necessità.

Anche se è fine settimana…

Anche se c’è il sole…

Da parte nostra stiamo mettendo in atto tutte le misure necessarie per la sicurezza della popolazione: la sanificazione delle strade, i servizi domiciliari sono attivi, farmaci a domicilio e controlli continui. Ringraziamo per questo la polizia municipale per il lavoro che sta svolgendo senza sosta e tutti coloro che si adoperano nei servizi alla popolazione.

È necessario che tutti rispettiamo queste regole con senso di responsabilità per noi stessi, per i nostri cari, per tutta la comunità.

Dopo l’ufficio continuo a seguire da casa la situazione, a essere in contatto con le forze dell’ordine e l’Asl, a sviluppare idee per far fronte all’emergenza.

Grazie per come state rispondendo all’appello #iorestoacasa