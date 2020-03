Sestri: “C’è il coronavirus, sosta gratuita nelle aree blu”

Da Marco Conti (Liguria Popolare) consigliere metropolitano e comunale in Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il resto della lettera inviata al sindaco Valentina Ghio e all’Amministratore di Mediaterraneo Servizi Srl Marcello Massucco

Il sottoscritto Consigliere Comunale Marco Conti in questo momento così delicato chiede la sospensione del pagamento della sosta per le auto nelle aree blu per coloro che sono obbligati a spostarsi per le ragioni inderogabili previste dal DPCM, esponendo sul cruscotto il modulo con l’autocertificazione che spiega il motivo dello spostamento.

Con la speranza che questa richiesta venga accolta, resto in attesa di un cortese riscontro.