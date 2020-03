‘Santa’: “Io resto a casa …e…”, campagna social cittadina

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

L’invito a restare a casa ha stimolato la creatività italiana. Ogni giorno nascono iniziative che trovano terra fertile e reale applicazione sulla rete. E tutte con un messaggio preciso: #IORESTOACASA.

Anche a Santa Margherita Ligure l’Amministrazione e i Cittadini vogliono dare il loro contributo sensibilizzando a non uscire. Come? Con una serie di foto in cui i sammargheritesi raccontano il loro “tempo ritrovato” e in che modo stanno impiegando queste giornate casalinghe.

Il concetto è semplice “Io resto a casa …e…”. Tutti i cittadini possono partecipare inviando i propri scatti all’ufficio comunicazione del comune di Santa Margherita Ligure che coordina la campagna (mail comunicazione@comunesml.it Whatsapp 337 1031149).

Occorre inviare una foto “pulita” senza cioè sovrapposizioni grafiche (che saranno effettuate dall’ufficio comunicazione), in buona definizione, accompagnata da nome, cognome, professione e una breve frase che descrive l’attività che si sta facendo stando a casa.

Le foto verranno pubblicate nell’album fotografico “Il buon esempio” sulla pagina Facebook del comune di Santa Margherita Ligure (@ComuneSML) con gli hashtag #livesanta #orgogliosanta #iorestoacasa e sul canale Instagram del Comune di Santa Margherita Ligure.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: “Santa Margherita Ligure non si smentisce. Recentemente avevamo già affrontato un’altra emergenza di fronte alla quale abbiamo reagito tutti insieme in modo efficace e oggi l’abbiamo lasciata alle spalle. Questa volta abbiamo a che fare con un nemico più pericoloso, invisibile e contagioso, ma stiamo reagendo nel modo giusto: accettando le decisioni, facendo squadra, comprendendo la necessità di stare a casa. Ognuno di noi deve dare il buon esempio. Anche il buon esempio è contagioso. Nel proporre questa iniziativa, che vuole essere principalmente un messaggio di sensibilizzazione a non uscire di casa, ho subito registrato entusiasmo e collaborazione da parte di tutti. Grazie! Insieme ce la faremo!”.