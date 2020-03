Recco: “Occorre maggiore igienizzazione”

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Sempre nella logica di una serie collaborazione istituzionale, Civica aveva richiesto al sindaco di attivare operazioni congiunte di igienizzazione e sanificazione delle strade e di tutti gli ambienti pubblici, attraverso l’utilizzo di idropulitrici e prodotti capaci di abbattere la carica batterica.

Con sincero apprezzamento registriamo come l’amministrazione abbia disposto l’attivazione di questo servizio.

In realtà avremmo preferito che la programmazione degli interventi prevedesse una scadenza giornaliera, come avviene in località (Rapallo, Chiavari, Sestri Levante) dove questo servizio è già attivo da giorni.

Abbiamo proposto di integrare l’incarico conferito alla ditta specializzata, per estendere la pulizia e la sanificazione a tutti i parcometri e ai cambiamonete installati in città.

Infine, Civica ha invitato il sindaco a concordare con gli amministratori di condominio la pulizia e l’igienizzazione degli ascensori.