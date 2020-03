Recco: disponibilità di Buccilli, in nome delle tasse

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di “Civica”, riceviamo e pubblichiamo

La sospensione del versamento Iva con scadenza 16 marzo 2020 è una delle misure urgenti contenute nel decreto che oggi il Governo andrà ad adottare.

In audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, il ministro Roberto Gualtieri ha parlato di “un futuro parziale ristoro” delle tasse non versate.

Vale a dire che, quando l’emergenza sarà passata, una parte di questi soldi potrà essere chiesta indietro dallo Stato.

Anche per questo assume rilevanza il ruolo delle amministrazioni locali, che nello stabilire il rinvio del pagamento dei tributi locali devono avere riguardo anche alla necessità di scongiurare il formarsi di un “ingorgo” di future scadenze statali e comunali.

Credo sia giusto sottolineare come sia lievitato il piano italiano per contrastare gli effetti economici dell’emergenza Covid 19.

Il Governo ha portato a 25 miliardi di euro lo stanziamento per far fronte agli interventi straordinari: si tratta dell’1,1 per cento del nostro Prodotto interno lordo.

Nell’audizione parlamentare dello scorso 11 marzo, il ministro Gualtieri ha annunciato la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di tutti i settori, compresi quelli dei lavoratori autonomi e degli stagionali.

Il decreto in approvazione oggi prevederà l’istituzione di una Cassa integrazione speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore a cui appartengono e l’estensione degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti.

Sono previste misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese tramite il sistema bancario.

Vi è anche una partita che si “gioca” sul terreno locale.

Civica ha confermato al sindaco la disponibilità a una seria collaborazione istituzionale per individuare i provvedimenti da adottare nell’ambito della fiscalità locale, delle rette dei servizi comunali, le misure di aiuto alle famiglie e di sostegno alle attività economiche.