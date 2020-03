Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

In seguito alle misure adottate per la gestione dell’emergenza Covid-19, il Comune di Recco, per tutelare la cittadinanza, ha deciso di chiudere fino a data da destinarsi il Centro di raccolta rifiuti in Valle della Né e la cabina Loderini. Resterà comunque attivo il servizio di ritiro ingombranti e del verde, prenotabile contattando il numero verde 800108040 attivo dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al sabato.