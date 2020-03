RASSEGNA STAMPA. Parliamo tanto di coronavirus

Oggi, venerdì 13 marzo, auguri a Rodrigo. Mercati settimanali: annullati. Santi patroni, per chi è affetto da reumatismi: San Giacomo (25 luglio). Parole: diporto (spasso svago, ricreazione; in campo nautico per indicare le imbarcazioni ad uso turistico).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Medico di famiglia soccorso nel suo studio a Rapallo”; “Violate le misure del governo: 22 denunce”; “A Sestri l’ospedale ospiterà gli affetti da Covid 19”; “Scarseggiano le mascherine nel polo lavagnese”; “Val Petronio mobilitata , due raccolte fondi per l’ospedale di Sestri”; “A Chiavari si inaugura il Divino Emporio”; “Chiavari sanifica gli ambienti pubblici”; “Entella sospende gli allenamenti fino al 16”; “Io contagiata vi imploro, restate a casa”; “Noi corrieri sempre tra la gente”; “Alla Fincantieri di Riva operai preoccupati”; “Gabriele, il postino nelle vie deserte”; “160 pizze e bevande in dono all’ospedale di Lavagna”; “Spesa a domicilio, triplicate le richieste”; “Le edicole tra gli ultimi avamposti”; “I bimbi scacciano la paura”; “Noi intrecciamo le palme da portare al Duomo di Milano”.

Chiavari: un malore stronca il dirigente scolastico Glauco Berrettoni. Chiavari: Addio a Giusy De Lorenzo. Chiavari: Cristina e Massimiliano sposi al tempo del Covid 19.

