Rapallo: tasse e imposte, Cianci chiede agevolazioni

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata a l sindaco Carlo Bagnasco e al presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico

Con la presente si intende richiedere alle SS.VV. alcuni interventi urgenti alla luce della vivente situazione nazionale e cittadina:

– non applicare sanzioni ed interessi per il ritardato versamento

o della rata dell’Imposta di Pubblicità

o della rata del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

o della rata della Tassa sui Rifiuti

o per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese, nonché per i canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) del Patrimonio dell’Ente relativi all’anno 2020,

– il differimento della scadenza del pagamento delle prime rate relative all’anno 2020

– per i canoni di concessione di servizi relativi all’anno 2020 il differimento senza more e interessi

– per le quote contributive relative ai servizi di Nido d’Infanzia e Sezioni Primavera, la fissazione della scadenza del pagamento per la frequenza del mese di gennaio 2020, al 30 aprile 2020

Si chiedono altresì interventi sulla mobilità in Città:

. Vista la situazione, per facilitare la sosta nelle aree centrali della città, laddove di norma i residenti hanno accesso ai soli posti gialli, far utilizzare anche i posti blu gratuitamente e senza limiti di sosta agli stessi residenti, provvisti pass

. prorogare, da parte degli Uffici, i pass e i titoli auto autorizzativi alla sosta

. consentire la libera sosta in città a tutti gli operatori sanitari operativi.

Fiducioso che l’ Amministrazione Comunale possa prendere seria considerazione di tali proposte, saluto distintamente.

Domenico Cianci