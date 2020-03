Rapallo-Lavagna: alle 18 flash mob con ‘ma se ghe pensu’

Da Francesco Angiolani, presidente Corpo Bandistico Città di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Il momento è delicato per il futuro di tutti, ognuno di noi ha grandi responsabilità. Il Corpo Bandistico “Città di Rapallo” ha cercato di fare sempre la sua parte e anche oggi lo dimostrerà.

Abbiamo deciso di aderire al flash mob durante il quale ogni musicista suonerà alle 18 dalla propria finestra o terrazzo un brano musicale.

Il brano scelto è “ma se ghe pensu” ed estendiamo l’invito a tutta la cittadinanza ad unirsi a noi con i mezzi che ha: strumenti, la propria voce, coperchi pentole e chi più ne ha più ne metta. Alle 18 tutti pronti con video e/o dirette facebook taggando la nostra pagina, per sentirci vicini in questo momento di lontananza.

Il Corpo Bandistico “Città di Lavagna” con il suo Maestro Aldo Mistrangelo, che ringraziamo per averci fatti partecipi, è già pronto così come la Banda Musicale Giovanni XXIII sempre diretta dal Maestro Daniele Casazza.

W la musica