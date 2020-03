Rapallo: domenica Messa a Montallegro (a porte chiuse) e benedizione

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Alla luce del legame tra la Città di Rapallo e N.S. di Montallegro, la sua Santa Patrona, domenica 15 marzo, alle ore 11, il rettore del Santuario don Gianluca Trovato celebrerà una Messa straordinaria, affinché la Vergine preservi la Città in questo momento particolarmente difficile. La funzione religiosa, a cui seguirà la Benedizione con il Sacro Quadretto, verrà

officiata a porte chiuse, così come da disposizioni del decreto ministeriale del 9 marzo 2020.

I fedeli potranno però seguire – e partecipare così al rito, pur se virtualmente – la Santa Messa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Rapallo. In caso di problemi di connessione, sarà possibile guardare il video in differita sui canali social del Comune di Rapallo (Facebook e YouTube). Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare la raccomandazione di non uscire di casa e non recarsi al Santuario.