Portofino: servizi essenziali garantiti e si pensa al falò

I portofinesi stanno pregando San Giorgio, perché la diffusione del coronavirus cessi, in modo che il 23 aprile lo si possa celebrare come proprio Patrono impone la tradizione. Per quella data tutti sperano che la vita possa rientrare alla normalità. Il sindaco Matteo Viacava è il primo a non volere rinunciare alla tradizione: “In ogni caso non rinunceremo al falò; sarà ridotto, simbolico, in una piazzetta certamente priva di ospiti. Vedremo come si evolve la situazione. Ma il fuoco della tradizione in omaggio a San Giorgio si farà, anche se a porte chiuse”.

Intanto i circa duecento abitanti invernali di Portofino possono contare su tutti i servizi indispensabili: la banca; le poste tre giorni alla settimana; la farmacia; la tabaccheria; un minimarket. Anche il Comune, dove si è preferito il lavoro da casa, i servizi essenziali di polizia locale e anagrafe sono garantiti.

Il sindaco Matteo Viacava vuole preservare la salute dei suoi concittadini; per questo nel Borgo sono stati sospesi tutti i lavori in corso, in modo da limitare al massimo le occasioni di contagio. Per altro il decreto governativo preserva l’isolamento di Portofino.

Nelle foto d’archivio il falò in piazzetta e il sindaco Matteo Viacava durante l’accensione