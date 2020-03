Portofino ‘isola’ protetta: il grazie del sindaco

Dal Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco di Portofino Matteo Viacava desidera ringraziare pubblicamente i titolari delle Ditte edili e tutti i lavoratori che, con autonoma decisione e grande senso di responsabilità civica, hanno sospeso l’attività lavorativa sul territorio Comunale a tutela della salute dei lavoratori e della cittadinanza, anche se non obbligati dai Decreti Ministeriali in essere.

“Colgo l’occasione – continua il sindaco Viacava – per ringraziare il Comandante e tutta la Polizia Locale che, in questa emergenza sanitaria, sta operando sul territorio comunale controllando le persone in circolazione, sia veicolare che pedonale e invitando la popolazione a rimanere a casa. Un ulteriore ringraziamento a tutto personale sanitario, ai militari dell’Arma dei Carabinieri e agli agenti delle Forze di Polizia, della Sanità, della Protezione Civile, dei Volontari e dei lavoratori delle attività essenziali che, a fronte del pericolo, stanno svolgendo un grandissimo lavoro per la sicurezza e le necessità di tutti noi. Grazie, infine, agli operai comunali della Portofino Mare che, ogni giorno, garantiscono i servizi necessari alle persone”.